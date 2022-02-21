Вторгнення в Україну. Британія і США готують жорсткі санкції для російських бізнесменів

Якщо РФ піде у наступ, Британія і США заборонять росіянам торгувати у фунтах і доларах

Європа і США готують потужні санкції для агресора

Сполучені Штати і Велика Британія мають домовленність про запровадження обмежень для Російської Федерації на торгівлю у доларах та фунтах у разі нового вторгнення в Україну. Про це повідомив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон в інтерв’ю BBC.

За словами Джонсона, країни введуть проти Росії жорсткіші санкції, ніж пропонувалося раніше. Заборона на торгівлю в фунтах і доларах, як стверджує Джонсон, «вдарить дуже, дуже сильно» по російській економіці.

Також Джонсон заявив про ризик «найбільшої війни в Європі з 1945 року».

Раніше у Білому домі стверджували, що в разі вторгнення в Україну на Росію, зокрема, чекає повна ізоляція від міжнародної фінансової системи та зупинка роботи газопроводу «Північний потік-2».

Тим часом голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Росію можуть відрізати від міжнародних фінансових ринків, і вона буде позбавлена доступу до основних експортних товарів. За її словами, недоступними для Росії стануть всі вироблені в Європі товари, які терміново потрібні країні для модернізації та диверсифікації економіки.

Крім того, у разі вторгнення в Україну США заборонять обробку трансакції російських банків. Крім того, США у разі вторгнення РФ в Україну введуть санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, які передбачають заморожування активів та заборону на будь-які транзакції.

Як раніше повідомлялося, Вашингтон пригрозив Путіну особистими санкціями. Нагадаємо, Пентагон пояснив, чому США не вводять санкції проти РФ до вторгнення в Україну.

Як відомо, США і Європа завершують роботу над розширеним пакетом санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборону доступу РФ до фінансової системи Swift. Раніше німецьке видання Handelsblatt запевняло, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від Swift, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу.

Тим часом 20 лютого американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. На північний захід від Білгорода спостерігаються численні нові розгортання російських сил на місцевості.

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